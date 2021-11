Paris (AFP). La France écrasée de chaleur la semaine prochaine

Une vague de chaleur va s'abattre sur la France la semaine prochaine avec des épisodes de canicule dans de nombreuses régions, un phénomène qui n'avait pas été observé à cette période de l'année depuis plus de 60 ans, annonce Météo-France. Le thermomètre va flirter avec les 40 degrés dans le Sud-Ouest, d'où partira cette vague qui s'étendra progressivement à l'ensemble du pays. Selon Météo-France, "les températures minimales et maximales seront très élevées, parfois même proches des records" en Aquitaine, Midi-Pyrénées et dans le Limousin, et "devraient persister jusqu'en fin de semaine" prochaine. De telles vagues de chaleur ne sont pas exceptionnelles en soi. La dernière avait eu lieu en juillet 2006 et avait duré tout le mois, rappelle à l'AFP Michel Daloz, ingénieur à Météo-France. "Mais pour avoir un épisode aussi précoce, il faut remonter à 1952". Cette année-là, du 29 juin au 7 juillet, la France avait connu un épisode de canicule avec des températures avoisinant les 40 degrés dans le Sud-Ouest et les 37-38 degrés dans le Nord. Ce vendredi, avec 32 degrés à Paris et entre 30 et 35 dans le Sud, "on a des températures déjà assez chaudes () mais ce n'est pas exceptionnel, on amorce en douceur ce qui va se passer" la semaine prochaine, explique-t-il. "Jusqu'à lundi, on va être dans des températures déjà au-dessus" des normales saisonnières, de 5 à 6 degrés. Puis, "la semaine prochaine va s'amorcer un épisode de chaleur qui va arriver par l'Espagne, avec des températures élevées, avant de se dégonfler en douceur" le week-end du 4-5 juillet, explique Michel Daloz. "Ca va vraiment commencer à monter à partir de mardi prochain" et des épisodes de canicule auront lieu dans "de nombreuses régions" entre mardi et la fin de la semaine. On parle de canicule quand des températures très élevées sont observées trois jours de suite, nuit et jour. Cet épisode de chaleur intense touchera "d'abord, mardi-mercredi, l'axe Sud-Ouest, Massif central, Nord du pays () et à partir de jeudi-vendredi, et jusqu'à la fin de la semaine, aussi les régions Est". - L'Espagne et la Belgique touchées - Seules les côtes de l'Atlantique et de la Manche devraient connaître une relative fraîcheur. Mardi, dans le Sud-Ouest, le Massif central et le Lyonnais, le mercure oscillera entre 34 et 38 degrés. Paris devrait afficher "au moins 35 degrés" en milieu de semaine, précise M. Daloz. "Au plus fort de la plage de chaleur, il fera entre 33 et 36 degrés mercredi dans le Nord", tandis que les "régions du Sud vont osciller entre 33 et 39 degrés". Des "pointes" à 40 degrés dans le Sud-Ouest ou 38 dans le Nord sont attendues. La France ne sera pas le seul pays touché par cette vague de chaleur, provoquée par une vaste dépression sur l'Atlantique qui fait remonter des masses d'air chaud à partir de l'Espagne. Outre la péninsule ibérique, elle s'abattra aussi sur la Belgique et remontera jusqu'au sud de l'Angleterre, selon Météo-France. Il devrait faire 33 ou 34 degrés à Londres. Qui dit vague de chaleur dit pollution et vigilance sanitaire. Airparif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air dans la région parisienne, a d'ores et déjà prévu pour ce vendredi un épisode de pollution avec un possible dépassement du seuil d'information pour l'ozone.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire