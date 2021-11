Rouen : Solène et Jean-Hans, les surdoués de la glace à Montréal

Ces deux-là ne se quittent plus depuis quatre ans. Ils partent même le 3 juillet prochain au Canada, pour un séjour de 15 jours. À 12 ans, Solène Mazingue et Jean-Hans Fourneaux forment un solide couple. Mais un couple un peu particulier puisqu'ils sont tous les deux patineurs au Rouen Olympic Club.

Le regard de Péchalat

Solène et Jean-Hans sont des enfants de la glace. Si la première se souvient à peine de ses débuts - "J'avais trois ans" - le second se rappelle "avoir regardé une compétition à la télé quand j'avais sept ans". Le déclic, selon sa mère: "Il faisait du piano, de la danse et de l'équitation. Du jour au lendemain, il voulait patiner." La rencontre entre les deux patineurs fonctionne rapidement: "Chez Solène, j'ai retrouvé le regard de Nathalie Péchalat (championne repérée à Rouen). Jean-Hans, lui, transpire la musique. C'est un danseur né", assure leur coach Anne-Sophie Druet. Des aptitudes telles que Philippe Candeloro et surtout Romain Haguenauer, entraîneur des champions du monde français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les repèrent. C'est Haguenaeur qui les guidera à Montréal: "C'est un véritable bond en avant, confie Anne-Sophie Druet. Un tel stage, aussi précocement, c'est une première au ROC."

Voilà donc nos deux patineurs en route pour l'excellence. Jean-Hans prend conscience petit à petit de l'ampleur de l'événement: "C'est impressionnant de voir les champions du monde à la télé puis en vrai." Chez Solène, c'est le voyage en avion qui l'impressionne: "Mon dernier voyage, j'avais 18 mois."