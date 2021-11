Bruxelles (AFP). Grèce: la réunion de l'Eurogroupe confirmée samedi après-midi

La réunion samedi des ministres des Finances de la zone euro, consacrée à la Grèce et cruciale pour la survie financière du pays, a été confirmée vendredi par une source européenne au fait des discussions, et se tiendra dans l'après-midi. Cette nouvelle réunion de l'Eurogroupe, la cinquième en moins de dix jours, débutera samedi à partir de 17H00 (15H00 GMT) à Bruxelles, selon cette source. Elle est jugée décisive pour éviter à la Grèce un défaut de paiement, à quelques jours d'un remboursement de quelque 1,5 milliard d'euros au FMI, que la Grèce ne peut pas honorer sans le déblocage d'une tranche d'un prêt en suspens depuis presque un an, de 7,2 milliards d'euros, ou à défaut un geste financier de la BCE. Réunis jeudi à Bruxelles, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont refusé d'accéder aux demandes du Premier ministre grec Alexis Tsipras et d'organiser un sommet de la zone euro, consacré au sort de son pays, au bord du défaut de paiement. "Il n'y aura pas de sommet de la zone euro, ni jeudi, ni vendredi", a assuré une source européenne jeudi. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a fait le point jeudi sur l'état des négociations entre la Grèce et ses créanciers, aux dirigeants européens qui ont parlé pendant deux heures du cas grec. "Nous sommes tombés d'accord qu'il faut continuer à travailler entre la Grèce et les institutions (Commission européenne, BCE et FMI) et que l'Eurogroupe de samedi revêt une importance décisive, car le temps presse", a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. "Je considère que cette réunion de samedi est cruciale parce que nous sommes à l'échéance", a déclaré pour sa part le président français François Hollande. "Tous ont soutenu l'idée que tout doit être fait pour trouver une solution samedi", a ajouté Mme Merkel, alors que plusieurs séries de discussions mercredi et jeudi ont été infructueuses. L'enjeu est un accord entre Athènes et ses créanciers sur des promesses de réformes et coupes budgétaires en Grèce, ouvrant la voie au déblocage d'argent frais pour le gouvernement grec dont les caisses sont vides.

