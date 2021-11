L'odyssée napoléonienne en BD : Gil et Richaud en dédicace à l'Armitière à Rouen

Cette BD, c'est un pont entre les romanciers Honoré de Balzac et Patrick Rambaud, avec un zeste de Stendhal. Etrange filiation ? Pas tant que ça : Balzac, en 1828, anonce vouloir écrire un grand roman sur la bataille d'Essling. Le projet se poursuivra jusqu'en 1833 avant de finir dans les cartons du célèbre écrivain. Il n'en restera finalement qu'une ligne au dos du manuscrit de Médecin de campagne.

Patrick Rambaud, plus de 150 ans plus tard, s'y attaque. Cela donne le roman La Bataille, récompensé par le prix Goncourt en 1997. Et alors que nous commémorions il y a quelques jours les 200 ans de la bataille de Waterloo perdue par Napoléon 1er, La Bataille a été ressuscitée... Non pas au cinéma, comme nombre de romans à succès, mais en bande dessinée, par le dessinateur Gil et le scénariste Frédéric Richaud. La BD a obtenu le Prix Historia de la bande dessinée historique en 2014.

La bataille d'Essling heure par heure

Cela donne trois tomes fouillés, intenses, haletants. L'intégrale vient de paraître il y a quelques jours. Nous y suivons heure après heure la bataille d'Essling, parfois appelée bataille d'Aspern. Nous y suivons mètre par mètre les avancées meurtrières de l'armée française et ses retraites non moins mortelles. Nous y suivons enfin les états d'âme de l'empereur, ses coups de génie comme ses audaces folles (lorsqu'il traverse le fleuve seul en barque), son autoritarisme comme sa compassion soudaine (pour son ami maréchal blessé).

Stendhal, un romancier en devenir

Mieux qu'un roman historique, cette BD vous fait revivre le premier échec relatif de Napoléon 1er. A la fin de l'ouvrage, vous trouverez quelques informations historiques ainsi qu'un point sur les personnages clés de cette bataille et ce qu'ils sont devenus. L'un a suivi cet affrontement depuis l'arrière : il s'agit de Stendhal. L'écrivain devenu mythique par la suite n'est alors qu'un gratte papier sans succès. En le montrant, Gil et Richaud rappellent que, derrière la grande Histoire, la petite histoire s'écrit toujours.

Pratique. Vendredi 26 juin, à 17h, à l'Armitière, séance de dédicaces avec Gil et Richaud.