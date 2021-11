Alençon : la canonisation de Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse

Louis et Zélie Martin avaient été béatifiés en octobre 2008, suite à la reconnaissance d'un premier miracle, la guérison d'un enfant italien. Il a été suivi d'un second : la guérison d'une petite espagnole née prématurément, qui leur permettra d'accéder à la canonisation, le 18 octobre prochain, à Rome, dans le cadre d'un synode sur la famille.

Si l'histoire de Sainte Thérèse, née à Alençon, est surtout liée au Carmel et à la Basilique de Lisieux, celle de ses parents se passe à Alençon : il se sont rencontrés sur le Pont Neuf. Lui était horloger, elle était dentellière.

Le Père Jean-Marie Simar, Recteur du sanctuaire Louis et Zélie Martin, rappelle que le couple s'est marié à Alençon ; ils y vécurent toutes les années de leur mariage, ils y reçurent leurs 9 enfants dont Sainte Thérèse. C’est là aussi que Zélie mourut dans leur maison (ndlr: 50 rue Saint Blaise, aujourd’hui le sanctuaire).

Le Recteur poursuit : avec Monseigneur Habert, évêque du diocèse de Seez, nous avons le projet de développer ce sanctuaire, pour en faire un lieu de ressource et d’accueil pour les couples et les familles, à l’exemple de Louis et Zélie Martin. Alors que pour la première fois dans l’histoire, l’Église canonise un couple, il serait dommage d’oublier le lieu même où ils vécurent en couple.

Le Père Jean-Marie Simar