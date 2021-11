Lille (AFP). Explosion dans un parc de la Somme: 4 adultes blessés, 14 enfants légèrement touchés

Quatre adultes ont été blessés, dont un gravement, et quatorze enfants très légèrement touchés mercredi lors d'une explosion survenue dans un parc à thème préhistorique de la Somme, Samara, a-t-on appris de sources concordantes. "Pour des raisons encore inconnues, un obus de petite taille a explosé ce mercredi 24 juin après-midi lors d?une démonstration dans l?atelier forgeron du parc Samara situé à la Chaussée Tirancourt (Somme), a indiqué la préfecture de la Somme dans un communiqué. "Malheureusement, il y a 14 enfants qui ont été plus ou moins choqués avec de petites brûlures. Et donc, par précaution, on les envoie à l'hôpital pour vérification", a déclaré à l'AFP Marcel Glavieux, président du comité départemental olympique et sportif (CDOS), organisateur de la sortie. Leurs parents sont venus ensuite les chercher en début de soirée, a fait savoir vers 20H30 la préfecture de la Somme. Les quatre adultes ont également été transférés après l'explosion au CHU d'Amiens. Le blessé grave, le forgeron heurté à la jambe par une barre de fer, a subi une intervention chirurgicale dans la soirée, mais ses jours ne sont pas en danger, a-t-on ajouté de même source. Un accompagnateur, touché par l'effet de souffle, est resté en observation à l'hôpital, les deux autres adultes étant rentrés chez eux, a-t-on précisé. L'accident, qui s'est produit vers 16H00, aurait, semble-t-il, pu être beaucoup plus grave : 420 élèves de CM2 de tout le département étaient présents pour cette sortie à quelques kilomètres à l'ouest d'Amiens. Les 14 élèves, âgés de 10 à 11 ans, appartenaient à une école de Mesnil-Bruntel (Somme). "C'était la conclusion de la journée et les enfants étaient devant un atelier de la forge où on ne sait pas pourquoi, il y a eu une explosion avec le forgeron", a expliqué M. Glavieux. "L'enquête permettra de déterminer le pourquoi et le comment. On est choqué mais heureux de voir que les enfants ne sont que légèrement traumatisés", a-t-il expliqué à l'AFP. Les enfants avaient été invités pour une journée olympique, destinée notamment à vanter la candidature de Paris aux jeux Olympiques de 2024. Selon M. Glavieux, il s'agit du premier incident de ce type dans ce parc qui appartient au conseil général de la Somme. Tous les autres enfants sont repartis en car sans problème. L?enquête a été confiée à la gendarmerie. Le SAMU 80 a mis en place une cellule d?accueil au CHU d?Amiens pour les familles qui ont été prévenues. Cette cellule d?accueil est joignable au numéro suivant : 03 22 08 75 52.

