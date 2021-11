Pour être au comme cinéma dans votre canapé nul besoin d'un équipement audio et vidéo dernier cri qui coûte 2 mois de salaire, non, il suffit de disposer d'un smartphone et de ce nouveau dispositif cartonné inventé par par l'opérateur brésilien Claro en collaboration avec YoupanquiBBDO.

Découvrez ce nouveau kit en vidéo.