L'envoûtante DS s'invite au Rétrofestival

Pour marquer le coup, les organisateurs ont déniché une perle rare, avec un modèle surplombé d'une large caisse, lui permettant une transformation en camping-car. Elle pourrait même être le clou d'une vente aux enchères qui s'annonce prometteuse (voir page VI).

Une révolution

"La DS est un mythe et il s'agit là d'un exemplaire unique, estime Dominique Pagneux, historien automobile. Je ne serais pas surpris de voir des passionnés faire monter les prix". Elle représente une époque, mais pas seulement. Elle est liée au thème de cette nouvelle édition du Rétrofestival : le cinéma, à tel point qu'elle en est devenue dans l'inconscient collectif, un personnage de films, comme "les tontons flingueurs", "Fantômas", "Rabbi Jacob", "les valseuses", "l'été meurtrier" et bien d'autres. Pour ses 60 ans, Citroën Caen présentera au Rétrofestival plusieurs modèles qui ont révolutionné leur époque. La première DS avait été présentée au salon de l'automobile de Paris en 1955, fruit de la collaboration du designer Flaminio Bertoni et de l'ingénieur André Lefebvre.