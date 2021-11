Paris (AFP). JO-2024: Paris officiellement candidate

Paris a officiellement annoncé mardi sa candidature à l'organisation des JO-2024 par la voix de plusieurs champions olympiques réunis au siège du CNOSF. Simultanément, les sportifs ont envoyé le hashtag #Paris2024 sur Twitter, alors que Paris a rejoint ainsi les candidats déjà déclarés: Boston, Hambourg et Rome. La décision finale sera prise à l'été 2017. Bernard Lapasset, futur patron du comité de candidature, a lui annoncé l'ambition de Paris-2024: "innover, sourire, vibrer, gagner", lors de cette cérémonie organisée à l'occasion de la Journée olympique mondiale. Anne Hidalgo, maire de Paris et à ce titre co-signataire de la lettre de candidature avec le Comité olympique et sportif français (CNOSF), a invité tous les Parisiens à venir déclarer leur soutien aux Jeux lors d'un rassemblement, mardi après-midi, sur les bords de Seine. La formalisation de la candidature parisienne, sur laquelle travaillaient depuis plusieurs mois Bernard Lapasset, le CNOSF et les collectivités territoriales, était attendue depuis plusieurs semaines. L'élection de la ville hôte des jeux Olympiques 2024 aura lieu à Lima à l'été 2017. Boston, Hambourg et Rome ont pour l'instant annoncé leur candidature. Budapest a franchi un cap supplémentaire avec le vote largement positif de son conseil municipal mardi. Paris a organisé les JO pour la dernière fois en 1924. Elle a été candidate malheureuse à trois reprises, pour les éditions 1992, 2008 et 2012.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire