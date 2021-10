Le tirage au sort des prochains matchs aura lieu ce soir au casino de Coutainville. Toujours en lice figurent les clubs : US Granville, SM Caen B, US Alençonnaise 61, Bayeux FC, AS Jullouville, US Ducey, FC Agon-Coutainville, AF Virois, US Avranches MSM, UFC Argentan, JS Flérienne, CS Orbec, USI Bessin Nord, CS Honfleur, ASPTT Caen et AJS Ouistreham.

