Saint-Etienne-du-Rouvray : un motard se tue sur la route

Le motard roule à une vitesse excessive sur la rue de l'Industrie à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il décide de faire cabrer sa Yahama YZF en faisant une roue arrière. Il perd le contrôle de sa deux-roues, le motard chute sur le dos tandis que sa moto s'emboutit sur le portail métallique de la société Morpho.

Mort sur le coup

Des personnes à proximité ayant été témoins de l'accident font appel aux pompiers et aux SAMU et portent les premiers secours. Malheureusement, le motard de 25 ans et demeurant Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (dans le canton de Darnétal), décède peu de temps après l'accident malgré le port d'un casque.