Debrecen (Hongrie) (AFP). Basket: la France s'en sort sans convaincre face au Belarus à l'Euro

La France a conclu sur une petite victoire face au Belarus (64-58) le deuxième tour de l'Euro-2015 dames de basket, et est loin d'avoir complètement rassuré en vue du quart de finale, dimanche à Debrecen (Hongrie). Après vingt premières minutes bien maîtrisées, les Bleues sont retombées dans leurs travers et ont manqué de sérénité en attaque, au point de presque laisser échapper un match qu'elles tenaient bien en mains. Déjà qualifiées avant même cette rencontre, les vice-championnes d'Europe sortantes rencontreront jeudi en quarts la Russie, la Lituanie ou la Serbie. Ce match sera décisif pour la qualification pour les JO-2016. Le vainqueur de ce quart sera assuré au minimum de participer à un Tournoi de qualification olympique (TQO). Le perdant devra gagner deux matches de classement pour finir 5e et accéder également à ce TQO. La Lituanie paraît tout à fait à la portée de la France. Mais la Russie, championne d'Europe en 2003, 2007 et 2011, et la Serbie, quatrième en 2013, seraient des adversaires de très gros calibre. Les Françaises savaient ne plus pouvoir prétendre à la première place du groupe E, leur objectif initial, après la victoire de la Turquie sur la République tchèque (59-48) dans l'après-midi. La nouvelle n'a pas semblé les affecter outre mesure. Pas plus que le souvenir de leur défaite - leur première du tournoi - lors de la précédente journée contre la Turquie (56-66). Le Belarus, qui s'est écroulé avec trois défaites consécutives après avoir gagné tous ses matches du premier tour, s'est très vite retrouvé dans le dur, peinant à contrôler le duo Sandrine Gruda/Isabelle Yacoubou. Cette dernière a montré avec ses 4 points, 2 rebonds et 2 passes décisives - à l'attention de Gruda -, dans les trois premières minutes, qu'elle était décidée à faire oublier son début de compétition très timide. Le Belarus, qui a concédé sa sixième défaite face à la France en autant de rencontres en compétition officielle, a tenté de reproduire la défense de zone qui avait tant gêné les Bleues face à la Turquie. Mais les Bélarusses n'ont pas la mobilité des Turques. Les Françaises se sont donc beaucoup plus aisément ajustées, prenant très vite 14 points d'avance (20-6, 8e) grâce à une bonne adresse primée. De l'autre côté du terrain, les Bleues ont également répondu présent, contrôlant parfaitement Yelena Leuchanka (16 pts, 9 rds) et Lindsey Harding (10 pts, 8 pds), les deux principaux atouts offensifs du Belarus. Valérie Garnier a pu multiplier sans trop de soucis les rotations, permettant notamment à Olivia Epoupa de montrer toute son agilité (29-15, 14e). Mais les Françaises ont commencé à se laisser anesthésier par l'atmosphère émolliente de la salle. - Yacoubou sur tous les fronts - Le Belarus en a profité pour repasser dessous la barre des 10 points (34-43, 24e), sans rien faire d'extraordinaire. Moins intenses, oubliant d'amener le ballon à l'intérieur sur la zone et refusant trop de tirs, les Bleues ont marqué le pas en attaque. La tension est montée quand Anastasia Verameyenka a ramené son équipe à -5 (41-46, 27e). Mais les Bélarusses ont ensuite manqué plusieurs paniers faciles dans la raquette qui leur aurait permis d'accentuer la pression. La France s'est tout de même fait très peur quand le Belarus s'est rapproché à une possession de balle (52-55, 34e). Yacoubou (14 pts, 12 rds) est alors venue soulager ses partenaires avec quelques rebonds bienvenus. Mais jusqu'à la dernière minute, les Bélarusses sont restées sur leurs talons (58-61, 39e). Il a alors fallu un tir primé de Gaëlle Skrela pour définitivement libérer les Bleues.

