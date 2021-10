Limoges (AFP). Basket: 11e sacre pour Limoges, qui fait rugir Beaublanc

Limoges, tenant du titre, a décroché samedi soir sa onzième couronne de champion de France de basket-ball, en s'adjugeant le match N.4 de la finale de ProA contre Strasbourg (82-75) dans sa salle surchauffée de Beaublanc. Après avoir remporté le duel inaugural, perdu le deuxième en Alsace, le CSP a gagné les deux rencontres jouées à domicile pour réaliser le premier doublé en championnat de France depuis celui de Pau-Orthez en 2003 et 2004. Limoges est le deuxième club le plus titré en ProA derrière Villeurbanne (17 sacres). Malgré des péripéties vécues lors de la phase régulière, le Cercle Saint-Pierre (CSP) a sauvé sa saison en décrochant ce deuxième titre d'affilée grâce à un parcours quasiment parfait (1 seule défaite) en phase finale. Erreurs de casting, résultats en dents de scie, changement d'entraîneur début avril, l'équipe limousine avait traversé des moments de crise. Décevante dans les autres compétitions et seulement troisième de la phase régulière, loin derrière le leader strasbourgeois à qui tout réussissait, elle a su se remobiliser au bon moment. Le club strasbourgeois, qui avait survolé la première phase (30 victoires, 4 défaites) et décroché deux trophées domestiques (Leaders Cup, Coupe de France), subit sa troisième défaite d'affilée en finale de ProA après celles de 2014 contre Limoges (déjà) et Nanterre un an auparavant. Surclassé jeudi à Beaublanc (59-71), la SIG a résisté jusqu'à ce que Limoges n'enflamme le dernier quart-temps grâce à un festival de son meneur américano-ukrainien Eugene Jeter (11 points, 21 au total). Nobel Boungou-Colo, adroit derrière l'arc et auteur de 17 points au total, avait déjà fait chavirer les tribunes (58-58) avant que son coéquipier Fréjus Zerbo, essentiel dans ce match (16 pts), ne redonne l'avantage aux siens (60-58). En délire, les supporteurs limougeauds ont poussé leur équipe et obtenu la délivrance dans ce match haletant sur un tir primé de Jeter (69-63) à 2 min 43 sec de la fin. L'ancien joueur de NBA, recruté fin mars, récidivait par un tir extérieur (71-63). Limoges n'allait plus lâcher l'avantage en imposant une défense agressive qui avait raison de Strasbourg.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire