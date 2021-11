Sortir dans l'Orne : mardi 23 juin

Ce vendredi, retrouvez Les Hurlements d'Léo chantent Mano Solo en concert au Festival des Bichoiseries à Cerisy-Belle-étoile. Retrouvez Les Hurlements d'Léo chantent Mano Solo ce vendredi au Festival des Bichoiseries, toutes les infos sur Les Bichoiseries

Depuis 1974, Playmobil est devenu un incontournable dans les chambres des enfants avec ses multiples univers. A partir de vendredi et jusqu'au 1er novembre, une exposition sur les Playmobils est proposée au Muséales de Tourouvre. Vous pouvez la voir du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. L'entrée est à 5€, 3€ pour les enfants et les étudiants et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.

Dimanche, un rassemblement de voitures anciennes se tiendra à St Léonard des Bois. C'est la 1ère balades rétro des Alpes Mancelles avec 90 véhicules de collection. Le départ est prévu à 9h. Au programme de cette journée : exposition, présentation des véhicules, baptêmes et élection des plus belles voitures avant la remise des trophées.