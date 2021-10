Sortir dans l'Orne : mardi 2 juin

Ce soir, assistez à l'avant-première du film "On voulait tout casser" avec Kad Merad et Benoît Magimel. Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d'adolescents, découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Tout ce week-end, c'est la 15ème édition Trail d'Ecouves et du pays d'Alençon. Au programme de ces deux journées : vétathlon, marche nordique, randonnées, trails et mini trails jeunes. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Radon pour y participer. Plus d'infos sur Pays d'Alençon Tourisme



La 9ème édition du Festival des Bichoiseries se tiendra les 26 et 27 juin à Cerisy-belle-étoile. Retrouvez pendant ces deux jours, 13 concerts sur les deux scènes du Festival. Retrouvez toutes les informations sur Les Bichoiseries