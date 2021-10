Sortir dans l'Orne : jeudi 14 mai

Dés aujourd'hui, retrouvez la Maxi-Verte à Domfront, le rendez-vous incontournable des VTTistes. Quatre jours de VTT au coeur du domfrontais. Retrouvez sur place plusieurs animations et un marché du terroir. La Maxi-Verte c'est à Domfront jusqu'à dimanche. Toutes les infos sur Maxi-Verte 2015



La Foire des Andaines se tiendra tout ce week-end entre Saint-Michel-des-Andaines et Bagnoles-de-l'Orne. 5 kms de déballage, 2000 exposants sont attendus. Rendez-vous samedi et dimanche pour en profiter. Plus d'infos sur La Ferté Macé



Samedi, c'est la nuit des musées partout en Europe et notamment en Normandie dans la communauté de commune de Tourouvre. Le thème de cette année c'est la publicité. La projection peut-être visionnée entre 18h et 22h30, rue du Québec à Tourouvre.