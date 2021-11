Sortir dans le Calvados : mardi 23 juin

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Un moment d'égarement» avec Vincent Cassel et François Cluzet. Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna 17 ans, et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent tout cela n'est qu'un moment d'égarement. C'est ce mardi soir à 20h15 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Samedi, découvrez la 1ère Fête de la Plaisance organisée par l'Association des Plaisanciers du Port de Courseulles-sur-Mer. Rendez-vous de 10h à 18h à Courseulles-sur-Mer ce samedi.

Samedi, l'association Sports Handi Nature organise une journée découverte du vélo couché pour personnes handicapées. Essayez des handbikes à assistance électrique, de compétition ou encore des trikes. C'est ce samedi de 10h à 17h à la Base d'aviron Caen Calvados. Plus d'infos sur Caen