Sortir dans l'Orne : lundi 22 juin

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Un moment d'égarement» avec Vincent Cassel et François Cluzet. Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna 17 ans, et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent tout cela n'est qu'un moment d'égarement. C'est ce lundi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Participez à la fête du pain ce vendredi à la maison du citoyen d'Argentan. Une 3ème édition pour découvrir le pain en tant qu'aliment sain dans un mode de vie équilibré. Ces différents ateliers sont gratuits. Pour plus d'informations contactez directement la Maison du Citoyen d'Argentan.

Venez vivre un samedi complètement perché à la Maison du Parc. Ce samedi de 15h à 23h, la 2ème édition du Festival des Arts Perchés, organisé par le Parc naturel régional du Perche avec le collectif Kytach, mêlera théâtre, cirque, danse, jonglerie, vidéo-projection, musique et jeux. Des spectacles et concerts gratuits mais aussi des ateliers participatifs pour toute la famille.