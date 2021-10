Sanaa (AFP). Yémen: un attentat revendiqué par l'EI vise une mosquée à Sanaa, 2 morts

Un attentat à la voiture piégée, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), a fait deux morts et six blessés samedi devant une mosquée fréquentée par des chiites dans la capitale du Yémen, selon une source médicale. "Deux personnes ont été tuées et six autres blessées dans l'explosion", a déclaré cette source à l'AFP. L'EI a rapidement revendiqué l'attentat, selon SITE, le site américain de surveillance des groupes jihadistes. L'explosion s'est produite devant la mosquée Kobbat al-Mehdi dans la vieille ville de Sanaa. Dans un premier temps, des témoins et des sources au sein des services de sécurité avaient évoqué des victimes sans pouvoir avancer de bilan précis. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu la carcasse de la voiture utilisée dans l'attentat et constaté des dégâts à l'entrée de la mosquée et d'une maison proche dont les vitres ont volé en éclat. Mercredi, à la veille du mois de jeûne musulman du ramadan, L'EI avait revendiqué une série d'attentat anti-chiites qui ont fait plus de de morts et des dizaines blessées à Sanaa. Deux voitures piégées ont visé des mosquées et une troisième la maison du chef du bureau politique de la rébellion chiite Houthie, Saleh al-Sammad. Deux autres engins ont explosé devant deux autres mosquées à l'heure de la prière du soir. Dans un communiqué mis en ligne sur les sites jihadistes, l'EI a affirmé avoir mené quatre attentats à la voiture piégée, deux contre des mosquées, un contre le siège du bureau politique des rebelles Houthis et un quatrième contre la maison d'un chef rebelle.

