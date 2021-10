Sanaa (AFP). Yémen: attentat près d'une mosquée à Sanaa, des victimes

Une voiture piégée a explosé samedi devant une mosquée fréquentée par des chiites dans la vieille ville de Sanaa, faisant des victimes, ont indiqué des témpoins et des sources au sein des services de sécurité. L'explosion s'est produite devant la mosquée Kobbat al-Mehdi, ont précisé ces sources, sans être en mesure dans l'immédiat de fournir un bilan précis dees victimes. Un attentat à la voiture piégée a été commis samedi devant une mosquée fréquentée par des chiites dans la capitale du Yémen, faisant des victimes, ont indiqué des témoins et des sources au sein des services de sécurité. L'explosion s'est produite devant la mosquée Kobbat al-Mehdi dans la vieille ville de Sanaa, ont précisé ces sources, sans être en mesure dans l'immédiat de fournir un bilan précis dees victimes. Mercredi, à la veille du mois de jeûne musulman du ramadan, plus de 30 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées à Sanaa, dans une série d'attentats revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) contre des mosquées chiites. Ces cinq attentats simultanés avaient aussi visé la maison d'un responsable de la rébellion chiite qui contrôle la capitale yéménite. Deux voitures piégées ont visé des mosquées et une troisième la maison du chef du bureau politique de la rébellion chiite Houthie, Saleh al-Sammad. Deux autres engins ont explosé devant deux autres mosquées à l'heure de la prière du soir. Dans un communiqué mis en ligne sur les sites jihadistes, l'EI a affirmé avoir mené quatre attentats à la voiture piégée, deux contre des mosquées, un contre le siège du bureau politique des rebelles Houthis et un quatrième contre la maison d'un chef rebelle.

