Lège-Cap-Ferret (France) (AFP). Cap-Ferret: chute mortelle d'une fillette lors d'un show acrobatique pour France 2

Plusieurs zones d'ombre subsistaient vendredi sur les circonstances de la chute mortelle, la veille, d'une enfant de 12 ans, lors d'un numéro de voltige encordée au phare de Lège-Cap-Ferret (Gironde) pour le tournage de l'émission "Le Monument préféré des Français", sur France 2. Pour une raison encore indéterminée, la fillette a chuté sur "l'auvent en pierre du porche du phare", a expliqué à l'AFP la sous-préfète d'Arcachon, Dominique Christian, ajoutant que la corde de rappel à laquelle elle était suspendue pourrait "avoir manqué de longueur". "Le parquet a pris la décision de ne pas procéder à une autopsie et a fait restituer le corps de la fillette à ses parents, qui étaient présents sur les lieux au moment du drame", selon Mme Christian. La jeune victime effectuait sa prestation avec l'association Adrénaline, spécialisée dans les "voltiges chorégraphiées" et dirigée par son père, qui l'encadrait lorsque le drame est survenu. Il est "le responsable de l'association Adrénaline et c'est dans ce cadre-là qu'il était présent", a expliqué à la presse Mme Christian. "C'est d'autant plus dramatique que sa fille est tombée sous ses yeux." Adrénaline intervenait à la demande de la société de production Morgane Groupe, travaillant pour le compte de France 2 qui diffuse la série "Le Monument préféré des Français", animée par Stéphane Bern. "Personne n'a encore été entendu et les parents pour l'instant ne sont pas en état de répondre", a souligné la sous-préfète d'Arcachon. Outre les parents de la jeune victime, deux autres danseurs voltigeurs proches de la jeune fille "seront entendus dès que leur état psychologique le permettra", a précisé le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Arcachon, Jean-Philippe Vidalo. Selon le parquet de Bordeaux, l'"enquête pénale" a été confiée à la gendarmerie d'Arcachon "en vue de déterminer la ou les causes de cet accident et de rechercher le cas échéant la ou les responsabilités encourues". - Le tournage suspendu - Le concours de gendarmes de haute montagne a également été sollicité "pour une expertise technique du matériel utilisé par la fillette au moment de l'accident et pour un diagnostic sur les conditions de sécurité mises en place à l'occasion de cette manifestation", a souligné le Parquet. Le père était "censé assurer sa fille, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, si la corde a lâché, s'il y a eu défaut d'assurance, ou un problème de matériel", avait indiqué auparavant une source proche de l'enquête à l'AFP. Parallèlement à l'enquête pénale, une enquête administrative devrait établir "si tout a été fait dans les règles", a précisé Mme Christian. Il s'agira notamment d'examiner le statut de cette association et la participation d'une mineure de 12 ans à un show acrobatique. Pour élucider les circonstances de l'accident, la gendarmerie a saisi le matériel utilisé dans le cadre du tournage. Mais "les équipes tournaient à l'intérieur pendant que la troupe répétait. Les caméras n'ont pas enregistré l'accident", a assuré vendredi après-midi au Cap-Ferret Gérard Lacroix, président fondateur de Morgane Groupe. "Je suis venu voir les parents, qui sont dans un état de choc terrible", a-t-il expliqué à des journalistes. "La troupe était en train de s'entraîner, de faire des répétitions quand le drame a eu lieu." Selon M. Lacroix, "c'est un spectacle qu'ils font habituellement, régulièrement". "Ce n'était pas une première pour eux, et ce n'était pas un numéro dangereux", a-t-il affirmé. "Le Monument préféré des Français" "n'est pas un jeu, mais une émission avant tout culturelle et patrimoniale, ce n'est pas tellement dans ce type d'émission que se posent des questions de risque", a pour sa part réagi sur France Info la directrice déléguée à l'antenne de France 2, Stéphanie Brémond. Elle n'a pu apporter de précisions sur ce "drame inimaginable". France Télévisions et Morgane Groupe ont annoncé la suspension du tournage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire