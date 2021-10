Athènes (AFP). Dette: la Grèce assure travailler à un succès du sommet de lundi

Le gouvernement grec "travaille maintenant à un succès" du sommet européen exceptionnel consacré à la Grèce, convoqué lundi soir à Bruxelles après l'échec de la réunion des ministres des Finances de la zone euro, a annoncé vendredi le cabinet du Premier ministre, Alexis Tsipras. "Nous souhaitions que les négociations finales se déroulent au plus haut niveau politique de l'Europe et nous travaillons maintenant au succès de ce sommet", indique ce texte, manifestement destiné à rassurer face au scénario de moins en moins improbable d'un défaut de paiement de la Grèce au 30 juin. La rupture est à deux doigts d'être consommée entre la Grèce et ses créanciers, UE et FMI, qui vont tenter le tout pour le tout lundi à l'occasion d'un sommet extraordinaire à Bruxelles pour éviter le scénario du pire à ce pays, au bord du défaut de paiement après un nouveau constat de désaccord jeudi. La Grèce doit rembourser quelque 1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international le 30 juin. Or, les caisses de l'Etat grec sont vides, ce qui rend impératif le versement des 7,2 milliards d'euros promis par ses créanciers et en suspens depuis l'été dernier. Le sort de ce pays est suspendu à un accord sur les économies budgétaires à réaliser et les réformes à mettre en place, mais les discussions achoppent depuis presque cinq mois. Si la Grèce ne peut pas rembourser le FMI le 30, elle sera en défaut de paiement, a prévenu la patronne de l'institution, Christine Lagarde, et le fonds ne pourra plus lui donner un sou.

