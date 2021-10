New York (AFP). Des fans en transe à New York pour la sortie du tome 4 de Cinquante nuances

Certaines avaient campé toute la nuit, d'autres pris le premier train: les fans s'étaient déplacées en masse jeudi pour acheter à New York le tout nouveau tome 4 de la série érotique best-seller "Cinquante nuances de Grey", signé par son auteure. Tôt dans la matinée, la file d'attente, massivement féminine, mères de famille et adolescentes, avec quelques rares hommes, faisait le tour du pâté de maisons à l'extérieur de la librairie de la 5e avenue où l'auteure britannique E.L. James dédicaçait son nouvel ouvrage. Kimberly Caraballo, 20 ans, et Kira Guadalupe, 19 ans, étaient les premières de la file. Elles étaient arrivées à 21H00 mercredi, ont passé la nuit sur un banc métallique devant la librairie, se nourrissant de McDonald's et de snacks, pour être sûres de voir E.L. James. "Nous sommes des super fans", explique Kimberly à l'AFP. Kira reconnaît que leur famille les trouve "folles" et qu'elles ont passé une mauvaise nuit. "La prochaine fois, nous apporterons une tente" s'amuse-t-elle. Elles attendent leur copie du livre avec impatience, avec un seul objectif: s'installer immédiatement ensuite dans un endroit caché, pour lire "Grey: Cinquante nuances de Grey racontées par Christian". Pourquoi aiment-elles autant la série? "A cause du suspense", répond Kimberly. "Vous voulez continuer à lire". E.L. James, 52 ans, avait ravi ses fans quand elle avait annoncé le 1er juin la sortie de ce tome 4, écrit de la perspective de Christian Grey, et non de celle de sa jeune amante Anastasia Steele, comme c'était le cas pour les trois premiers tomes qui ont connu un formidable succès planétaire. - Le 28 juillet en France - Le livre qui sortira en France le 28 juillet chez Lattès, pouvait être téléchargé en anglais sur Kindle à partir de minuit mercredi. Il était déjà numéro un des ventes de livres électroniques sur Amazon avant sa sortie. La trilogie de James s'est vendue à plus de 125 millions d'exemplaires dans le monde. Elle a été traduite en plus de 50 langues et a été adaptée au cinéma. Le film a engrangé plus de 569 millions de dollars au box-office, en dépit de critiques très négatives. Jeudi, Amber Garrow, mère de quatre enfants, les avaient confiés à sa mère pour prendre le premier train pour New York depuis l'Etat voisin du Connecticut. Elle a téléchargé le livre de 559 pages à minuit, a lu les premières 40 pages, assise sur une chaise de camping à l'extérieur de la librairie, en se protégeant de la bruine estivale. "C'est de la fiction", explique-t-elle. Ca me sort de ma vie. C'est à ça que sert la fiction!" "Beaucoup d'entre nous l'ont lu et relu, et chaque fois vous pensez qu'il pense quelque chose de différent. J'aime avoir les deux perspectives", ajoute-t-elle. Elle a convaincu son mari d'aller voir le film --"il a aimé", dit-elle--, mais elle n'a pas encore réussi à lui faire lire les livres. James a dédié son nouveau tome "à ces lecteurs qui ont demandé et demandé et demandé ça. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, vous changez ma vie tous les jours", a-t-elle ajouté. Brune aux cheveux longs, elle portait jeudi une simple robe verte et noire pour accueillir ses fans. Mariée, et mère de deux fils, vivant près de Londres, elle avait travaillé dans la télévision pendant 25 ans avant de se lancer dans l'écriture des amours sado-masochistes du milliardaire ténébreux Christian Grey et de l'ingénue Anastasia, qui ont fait d'elle une multi-millionnaire. Elle a été créditée de l'émergence d'un nouveau genre de littérature pour adulte, saluée pour avoir pimenté la vie sexuelle de milliers de fans et fait augmenter les ventes de jouets sexuels et autres accessoires de domination.

