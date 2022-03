Paris (AFP). Harry Potter et son "enfant maudit" débarquent en France

"Harry Potter et l'enfant maudit, partie un et deux", pièce de théâtre conçue par la Britannique J. K. Rowling est publié par Gallimard Jeunesse.

Quelque 200 librairies à travers la France et la Belgique, dont une dizaine à Paris, resteront ouvertes dans la nuit de jeudi à vendredi pour permettre aux fans de se procurer dès minuit (mais pas avant!) leur précieux volume. Des animations, lectures, quizz sur la saga, concours de déguisement, sont prévus.

Coécrite par le dramaturge Jack Thorne et le metteur en scène John Tiffany en collaboration avec J. K. Rowling, la pièce "Harry Potter et l’enfant maudit" ("Harry Potter and the cursed child" en vo) reprend, sous la forme d’une pièce de théâtre, le fil de l'histoire du plus célèbre sorcier, dix-neuf ans après les faits racontés dans "Les reliques de la mort", septième et dernier livre de la saga. On y découvre ce que sont devenus Harry, employé surmené au ministère de la Magie, Ron et Hermione après la défaite de Voldemort.

Harry Potter est marié avec Ginny et père de trois enfants. Il se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix. L’héritage familial est lourd pour son plus jeune fils, "l'enfant maudit", Albus Severus Potter.

Comment trouver sa place à Poudlard quand on a pour seul ami Scorpius Hyperion Malefoy (le fils de Drago)? Les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus. Alors que passé et présent s’entremêlent dangereusement, les enfants d'Harry, Hermione et Ron vont affronter la vérité. L’enfant maudit est-il celui qu’on croit?

- Guichets fermés -

La pièce, montée au Palace Theatre de Londres le 30 juillet, a connu un succès exceptionnel. Les représentations prévues jusqu'en décembre 2017 se jouent à guichets fermés.

Preuve de l'attente autour de ce huitième volume, la version écrite de la pièce, en anglais, a été numéro un des ventes de livres en France au mois d'août.

Parallèlement, à la sortie de ce nouveau titre, Gallimard Jeunesse vient de rééditer les sept volumes de la saga en grand format sous une nouvelle couverture.

L'éditeur publie également quatre livres avec des maquettes liées à l'univers d'Harry Potter: le Quidditch (un jeu de balle joué à l'école des sorciers!), l'Aragog, les elfes de la maison et Buck. Chacun de ces ouvrages est composé d'un livret retraçant l'adaptation et l'évolution de la créature (ou du sport concernant le Quidditch) à l'écran et d'une maquette en bois à construire.

Une série de concerts sont également prévus salle Pleyel à Paris (du 27 au 30 décembre) autour d'Harry Potter. Plus de 80 musiciens d'un orchestre symphonique seront sur scène pour un ciné-concert pendant la projection, en vo sous-titrée, du film "Harry Potter à l'école des sorciers".

Au total, les sept volumes de la saga, traduits en 79 langues dans 200 pays, se sont vendus à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde (dont 28 millions en France) depuis le lancement de la série en 1997.