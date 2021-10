Fête de la musique 2015 : la Normandie a rendez-vous à Granville le 20 juin

Depuis plus de 30 ans, chaque fin de saison, Tendance Ouest remercie la fidélité de ses auditeurs et fête son anniversaire avec un grand concert en plein air, populaire et gratuit, ponctué par des animations et un feu d'artifice.

Populaire n'est pas un gros mot

Un rendez-vous populaire n'est pas synonyme d'une absence de qualité et d'exigence musicale. Il serait méprisant pour Tendance Ouest d'imaginer offrir un cadeau "Low cost" à ses auditeurs et aux normands. Depuis 33 ans, grâce aux normands, Tendance Ouest est une radio populaire...

Avec l'aide des partenaires toujours plus nombreux de la radio normande, l'édition 2015 du Tendance Live estivale sera belle et grande, dans un cadre exceptionnel. Le début des festivités est fixé à 19h00.

33 ans d'indépendance

Pour son 33ème anniversaire, la première radio indépendante de Normandie investit pour la seconde fois un site grandiose dans une ville mythique de Normandie : Granville.

Ce jeudi 18 juin, la scène est arrivée. Elle offrira aux 60 artistes du Tendance Live un plateau de 160 m2 et deux extensions "backline" et "retour" de 80 m2. Sa mise en place sera terminée dans la soirée. Le vendredi 19 juin dés l'aube débutera l'intégration de plusieurs tonnes de matériel son et lumière. Les artistes débarqueront pour les répétitions le matin du samedi 20 juin.