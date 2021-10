"Les Papillons s'envolent" et les fans "font les yeux doux" à Beauregard

A un peu plus de 15 jours de l'ouverture du festival "Papillons de Nuit" à Saint Laurent de Cuves, le cap des 45 000 billets vendus est atteint. Cette 11e édition, les 10,11 et 12 juin, prend le chemin des précédentes. Il reste cependant des places et notemment pour ceux qui souhaiteraient assister aux trois jours de concert... Rendez vous sur http://www.papillonsdenuit.com

De son côté, le festival beauregard se présente bien aussi avec 25 000 réservation déjà effectuée à plus d'un mois et demi du festival, les organisteurs peuvent être confiant. Ils possèdent de l'avance sur les réservations de l'an passé à la même époque (+5000)...Là aussi encore des places sur http://www.festivalbeauregard.com