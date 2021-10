Le Zodiac, Quai Meslin

En effet, l’établissement, au grand dam sans doute de quelques végétariens, est un spécialiste dans ce domaine. Ici, pas de formule. Rien que des intitulés alléchants à la carte : entrecôte grillée, pavé de rumstecks au roquefort, pièce de boeuf au poivre, tartare de boeuf, magret de canard frais, hampe sauce bordelaise, côte d’agneau, escalopes en tous genres... Et en plus, la patronne l’assure : “Toutes les viandes sont Normandes”. Pour accompagner cela, la carte propose frites maison, pommes au four, haricots ou salade verte. Je n’hésite pas une seconde : pour moi, ce sera entrecôte grillée et frites (14 euros). Le service est des plus rapides : à peine commandé, déjà servis !



C’est un peu comme à la cantine !

Originalité de l’établissement : il n’y a, dans la présentation des plats, aucune place pour les fioritures. Les frites, elles, sont présentées dans une gamelle en inox, en fonction du nombre de personnes de la tablée. Bref, il flotte dans l’air comme une vague ambiance de cantine. Bruit compris. Mais la qualité de ce qui se trouve dans l’assiette prend largement le dessus. Pour parachever le repas, je commande un tiramisu (6,50 euros). Bon mais un peu cher. Avec un Perrier (3 euros), la note est de 23,50 euros.

Pratique. Le Zodiac 15 Quai Meslin à Caen. Tél. 02 31 84 46 31