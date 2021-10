Paris (AFP). Loi Macron: Hollande assure que le texte pourra être adopté avant le 14 juillet

François Hollande a annoncé mardi sa volonté que la loi Macron soit adoptée d'ici au 14 juillet, lors d'une rencontre à l'Elysée avec des investisseurs étrangers. "L'objectif, maintenant, après plus de 10 mois de débats sur ce texte, c'est d'en arriver à la conclusion", a souligné le chef de l'Etat, ajoutant: "nous avons conclu cette discussion, le texte va pouvoir être adopté avant le 14 juillet". Relevant que le texte "a été même enrichi", François Hollande a "salué le travail qui a été fait au Parlement avec le ministre concerné", Emmanuel Macron (Economie). "Si on pense que ce texte est utile à l'emploi et à la croissance, à ce moment là, il faut quand même qu'il soit mis en ?uvre avant l'été, avant les vacances", a-t-il fait valoir peu après devant la presse. "Sinon , il ne sera jamais mis en place avant le 1er septembre", a-t-il relevé. "On a besoin de ce texte pour avoir davantage de possibilités de croissance et d'emplois", a insisté le président Hollande.

