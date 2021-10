Quand maman est à la fête

Lapin aux petits oignons

Pour 6 personnes

Préparation : 15 mn

cuisson : 1h30



3 cuillères à soupe d’huile

2 tranches de lard fumé

3 oignons

1 lapin de 1,5 kg coupé en morceaux

1 cuillère à soupe de farine fluide

40 cl de vin blanc

10 cl d’eau

1 bouquet garni

Sel, poivre

200 g de champignons

Matériel : Un faitout en inox de 24 cm



Faire chauffer l’huile dans une cocotte. Ajouter le lard fumé coupé en dés, les oignons épluchés et les faire revenir pendant 10 mn à feu moyen en mélangeant.

A l’aide d’une écumoire, enlever les oignons et les lardons et les réserver sur une assiette. Dans la même cocotte, faire revenir les morceaux de lapin. Hors du feu, ajouter la farine, bien mélanger et remettre sur le feu. Verser le vin blanc, ajouter 10 cl d’eau, le bouquet garni, du sel, du poivre, le lard et les oignons et laisser mijoter une heure en couvrant.

Après une heure de cuisson, ajouter les champignons coupés en lamelles et laisser mijoter encore 20 minutes.

Servir ce plat très chaud accompagné de pommes de terre ou de bananes vertes de Guadeloupe ou de Martinique cuites à l’eau.