Aide à domicile : la première association du Calvados confrontée à une grave crise financière

En 2014, c'est environ 2 500 personnes que l'UNA du Calvados a aidé. La première association d'aide à domicile du département se retrouve pourtant dans une situation financière difficile. L'an dernier, son activité a baissé d'environ 8% et de 10% au cours du premier trimestre en 2015. En cause : "la tarification des prestations auquelle est soumise l'association et le durcissement des conditions d'accès à des plans d'aide pour ses bénéficiaires", explique Guillaume Préveraud, directeur général de l'UNA du Calvados. Les tarifs imposés par le département ne sont plus suffisants pour couvrir les coûts réels de l'association et de ses 500 salariés. Et l'accès aux plans d'aide proposés par la Caisse de retraite ou les Allocation personnalisée d'autonomie (APA) est de plus en plus difficile. Il y a donc de moins en moins de bénéficiaires et de moins en moins de clients potentiels pour l'UNA dont l'activité est représentée à 95% par l'aide aux personnes dépendantes (personnes âgées, personnes handicapées...).

L'année dernière, lors de vastes mesures d'économie, l'association avait procédé à environ 50 licenciements économiques.