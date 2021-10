Ils sont testeurs pharmaceutiques

Ils ont donné leur consentement "libre et éclairé" pour participer à des essais médicaux dans les locaux de l’unité de pharmacologique clinique RPS d’Hérouville Saint-Clair, un prestataire de service pour industries pharmaceutiques inspecté et autorisé par l’Agence régionale de santé.

Jusqu’à 4 500 euros par an

Fort d’un fichier de 5 800 volontaires inscrits, RPS s’intéresse à la recherche clinique dans de nombreux domaines : les médicaments, la nutrition ou la cosmétologie. Selon le produit testé et les contraintes imposées par l’étude, les volontaires peuvent rester hospitalisés dans l’enceinte du centre entre un jour et plusieurs semaines sous surveillance médicale permanente.

"Les indemnités perçues par les volontaires en contrepartie de l’essai ne sont aucunement fixées en fonction des risques, mais en fonction du temps d’hospitalisation ou des différents examens requis", précise la directrice du centre, Michèle Pierret. En France, l’activité est strictement encadrée. "On veut éviter d’en faire un métier pour des raisons de sécurité pour les volontaires : les indemnités sont limitées à 4 500 euros en douze mois."