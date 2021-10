Athènes (AFP). Grèce: Tsipras prêt à un compromis difficile pour sortir de la crise

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est dit prêt à un "compromis difficile" pour permettre "un accord viable" avec les créanciers du pays, UE et FMI, a indiqué samedi une source gouvernementale. "Si on arrive à un accord viable, même si le compromis est difficile, on va relever ce défi car notre seul critère est la sortie de la crise", a indiqué Alexis Tsipras lors d'une réunion vendredi soir avec ses collaborateurs, cité dans un communiqué du gouvernement. Une délégation grecque doit s'entretenir samedi à Bruxelles des mesures à adopter pour arriver à un accord avec ses créanciers et éviter un défaut de paiement.

