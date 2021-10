Samu : Le centre d’appels se modernise

Il dispose désormais d’une salle de régulation plus importante (douze postes au lieu de huit), et d’un nouveau logiciel pour la réception des appels. "L’objectif est de moderniser les outils de travail et donc d’améliorer la qualité et le temps de la prise d’appel" précise Jean-Louis Gérard, directeur du Samu. En rappelant que "80% des appels sont décrochés en moins de 20 secondes". Et des appels il y en a : 232 384 en 2010 dans le Calvados ! Tous ces coups de fil des quatre coins du département sont pris en compte dans ce seul centre, et cela 24h/24, 7j/7.



Équipe soudée

Trois permanenciers, un médecin régulateur et deux urgentistes sont au bout du fil. Le soir, deux médecins libéraux sont également en poste. Le permanencier catégorise l’appel et le renvoie directement vers un médecin. Ce dernier prend une décision médicale allant du conseil à l’orientation vers le service le plus adapté.

Il est recommandé d’appeler le Samu avant de se rendre aux urgences pour une meilleure prise en charge et éviter les encombrements. Pratique : Samu, tél. 15.