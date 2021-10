Un sexagénaire battu à mort en Seine-Maritime: deux suspects en garde à vue

Un homme âgé de 62 ans, a été retrouvé mort dans une rue de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime, après avoir été battu à mort par deux hommes âgés de 59 et 62 ans. A l’ origine du drame, une réunion des protagonistes au domicile de l’un des agresseurs présumés sur fond de forte alcoolisation jeudi 11 juin.

La victime, a été retrouvée allongée défigurée dans une petite rue à proximité de son domicile.

L'autopsie ordonnée et pratiquée ce vendredi a mis en évidence plusieurs lésions et fractures au niveau du visage et du torse, résultant de coups de pied et de coups de poing. "Il y a eu un acharnement qui a entraîné la mort", a déclaré la procureure de Dieppe Valérie Cadignan. La garde à vue des deux hommes, va être prolongée et devrait aboutir à un mandat de dépôt.