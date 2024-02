Dieppe. Un homme reçoit des coups de couteau et de pince lors d'une rixe

C'est sur le parking d'une enseigne de restauration rapide de Dieppe, zone du Belvédère, que la rixe entre les trois hommes a éclaté, rapporte la police.

Mercredi 14 février, deux d'entre eux, âgés de 36 et 42 ans, s'en sont pris au troisième, âgé de 38 ans, lui assénant des coups de couteau et des coups de pince métallique, qui ne l'ont que légèrement blessé. La victime est allée porter plainte au commissariat de Dieppe. Les deux mis en cause, aussi légèrement blessés lors de la rixe, ont été interpellés à l'hôpital.

Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires aggravées.