Moscou (AFP). Retour sur Terre réussi pour trois spationautes de l'ISS avec un mois de retard

Trois spationautes de la Station spatiale internationale (ISS) sont revenus jeudi sur Terre après avoir été contraints de rester en orbite un mois de plus que prévu en raison de la perte fin avril d'un vaisseau cargo Progress. Le centre de contrôle russe et la Nasa ont diffusé une vidéo de la capsule transportant le Russe Anton Chkaplerov, l'Américain Terry Virts et l'Italienne Samantha Cristoforetti, atterrissant avec succès dans les steppes du Kazakhstan.

