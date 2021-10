Moscou (AFP). Retour sur Terre réussi pour trois spationautes de l'ISS, avec un mois de retard

Trois spationautes de la Station spatiale internationale (ISS) sont revenus jeudi sur Terre après avoir été contraints de rester en orbite un mois de plus que prévu en raison de la perte fin avril d'un vaisseau cargo Progress. Le centre de contrôle russe et la Nasa ont diffusé une vidéo de la capsule Soyouz transportant le Russe Anton Chkaplerov, l'Américain Terry Virts et l'Italienne Samantha Cristoforetti, atterrissant avec succès dans les steppes du Kazakhstan, à 145 km au sud-est de la ville de Jezkazgan. Les trois spationautes sont apparus en bonne santé et souriants alors qu'ils émergeaient de la capsule Soyouz, aidés par les équipes russes, selon des images de la télévision russe. Ils ont procédé à des examens médicaux avant d'appeler leur proches par téléphone. Le Russe Anton Chkaplerov a espéré que le "travail commun" se poursuivrait à l'avenir. Le retour des trois spationautes était à l'origine prévu le 12 mai mais ils avaient été contraints de prolonger leur séjour d'un mois à cause de l'accident du vaisseau cargo Progress, qui s'est désintégré le 8 mai dans l'atmosphère, dix jours après sa perte de contrôle par les opérateurs russes. Ce mois de "retard" a en tout cas permis à l'Italienne Samantha Cristoforetti de battre le record de la plus longue période passée dans l'espace par une femme en une seule mission avec 200 jours en orbite, soit 5 jours de plus que l'Américaine Sunita Williams en 2007, selon l'agence spatiale européenne. Le secteur spatial russe, qui fait historiquement la fierté du pays, a connu une série de revers humiliants ces derniers mois, avec notamment la perte de coûteux satellites et vaisseaux. Dernier problème en date d'une longue série : les moteurs du vaisseau Soyouz s'étaient accidentellement allumés mercredi, modifiant légèrement l'orbite de l'ISS à la veille du départ des trois membres d'équipage, sans pour autant le menacer. La prochaine mission habitée vers le laboratoire orbital - composée du Russe Oleg Kononenko, du Japonais Kimiya Yui et de l'Américain Kjell Lindgren - doit décoller du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le 23 juillet.

