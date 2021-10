Genève (AFP). La FIFA annonce la remise de documents informatiques à la justice suisse

La FIFA a remis mercredi des documents informatiques à la justice suisse à sa demande, selon une porte-parole de l'instance internationale du football au centre d'un vaste scandale de corruption. La FIFA a "remis aujourd'hui comme prévu ces documents et données, qui étaient réclamés" par le ministère public de la confédération, a indiqué la porte-parole. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du ministère public de la confédération (MPC) a confirmé dans un courriel: "la FIFA a remis aujourd'hui des documents et données informatiques saisis au Ministère public de la Confédération". "Comme cela a déjà été communiqué, le MPC a ouvert une enquête criminelle contre X", a-t-il ajouté. Aucune indication n'a été donnée par le MPC sur la nature des documents saisis, s'il s'agit d'ordinateurs ou de données. Selon la BBC, les documents ont été saisis dans des bureaux de la FIFA, dont celui du président démissionnaire Joseph Blatter, du secrétaire général Jérôme Valcke, et du directeur financier Markus Kattner. Le MPC a annoncé le 27 mai dernier, avoir saisi le même jour des informations et des documents classés dans des systèmes informatiques à la FIFA. Le MPC avait ouvert une procédure pénale le 10 mars pour soupçon d'irrégularités commises lors des attributions des Coupes du monde de football de la FIFA 2018 et 2022. Le 18 novembre 2014, la FIFA avait déposé une plainte pénale contre X auprès du Ministère public de la Confédération. La procédure suisse est par conséquent dirigée contre X, la FIFA y participant en tant que lésée.

