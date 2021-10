Paris (AFP). Le Koweït va acheter 24 hélicoptères lourds de type Caracal

Airbus va livrer au Koweit "24 hélicoptères lourds de type Caracal", a annoncé mercredi l'Elysée dans un communiqué publié après un entretien téléphonique de François Hollande avec l?émir de ce pays Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Le contrat, qui s'inscrit "dans le cadre du partenariat de défense qui unit la France et le Koweït", "sera signé dans les meilleurs délais, en présence du ministre de la Défense Jean-Yves le Drian et de son homologue Cheikh Khaled Al Jarrah Al Sabah", ajoute le communiqué. L'armée française possède 19 appareils de ce type, utilisés notamment par les forces spéciales françaises. Le Caracal, fabriqué par Airbus Hélicopters, est conçu spécialement pour les missions de sauvetage au combat et transport de troupes sur longue distance. Il est doté d'un système de blindage et d'autoprotection comprenant la détection radar des missiles, et peut intervenir de jour comme de nuit et par tout temps. La livraison de 24 Caracal répond à un "souhait du gouvernement koweïtien", selon le communiqué élyséen. Lors de leur entretien, François Hollande et l'émir Al Sabah "ont exprimé leur volonté commune de contribuer à la stabilité régionale et le président de la République a salué la politique constante de l'émir du Koweït pour dialoguer avec tous les pays de la région", ajoute le texte. Contacté par l'AFP, Airbus Helicopters s'est refusé à tout commentaire. "C'est fait", a-t-on toutefois confirmé de source proche du dossier.

