Un concert caritatif pour le Japon avec 30 artistes!

Cette soirée réunira le mardi 31 mai 2011 au Théâtre du Châtelet à Paris une trentaine de chanteurs et comédiens.



Les artistes déjà confirmés sont: Charles Aznavour, Jane Birkin, Catherine Deneuve, -M-, Lambert Wilson, Abd Al Malik, Bernard Lavilliers, Cali, Dominique A, Alain Chamfort, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Thomas Fersen, Daphné, Arno, Arthur H, Camelia Jordana, Babx, Les Têtes Raides, Miossec, Charlotte Rampling, Raphaël, Olivia Ruiz, Alain Souchon et Kazumi Watanabe (guitariste jazz japonais).



"Il y a tant de personnes à aider, tant de reconstructions à entreprendre (...) Comment revivre après 30 000 vies perdues? Une petite réponse: en étant généreux et en affirmant notre solidarité, de tout coeur", lance en guise d'appel à la mobilisation Jane Birkin.



Information pratique: les billets pour ce concert sont en vente dans une fourchette de prix assez large (30 à 94 euros). L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix Rouge Japonaise.