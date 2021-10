Yver chocolatier renouvelle son partenariat avec le Tendance Live Granville

Découvrez un univers artisanal et respectueux d'une tradition transmise de père en fils, celle d'Yver chocolatier, partenaire du Tendance Live Granville ce samedi 20 juin. Cédric Yver s'est entrenu par téléphone avec Wilfried sur Tendance Ouest pour nous parler de ses activités de chocolatier, pâtissier et de glacier...

ITW YVER CHOCOLATIER Impossible de lire le son.

2 glaciers seront ouvert durant toute la journée et la soirée du 20 juin Rue Lecampion et à l'entrée du Plat Gousset à Granville. Le site internet d'Yver chocolatier pour découvrir leurs produits et commander en ligne.