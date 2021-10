Sortir dans le Calvados : mercredi 10 juin

Le Festival Amateurs à mater est de retour à Caen pour une 15ème édition. Cette manifestation est organisée par le centre d'animation Tandem. Des amateurs de tout âge se produisent durant tout ce mois de juin. Retrouvez le programme sur Tandem



A partir de vendredi et jusqu'au 28 juin, la manifestation d'un jardin à l'autre se tient à Caen. Partez à la découverte des parcs et jardins de la ville de Caen à travers des visites guidées, des visites nature, des parcours pédestres et des animations. C'est une manifestation gratuite. Le programme complet est retrouver sur Caen



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition de vent de folie à Ouistreham. Rendez-vous, samedi et dimanche, sur la plage de Riva-Bella. C'est un festival de cerfs-volants comptant pour le championnat régional. Retrouvez plus d'informations sur Ouistreham