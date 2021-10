Les Hurlements d'Léo chantent Mano Solo, bientôt en Normandie

Les chansons écorchées et rageuses de Mano Solo reprennent vie dans un double album flamboyant qui sort mercredi, où Les Hurlements d'Léo et dix-huit invités rendent hommage au poète et à "l'insoumis" mort il y a 5 ans.