Moncton (Canada) (AFP). Football: les Françaises débutent bien le Mondial face à l'Angleterre

L'équipe de France, qui fait partie des favorites du Mondial-2015 au Canada, a réussi ses débuts dans le tournoi avec un succès 1-0 face à l'Angleterre, son principal rival dans le groupe F, qui a aussi vu le match nul 1-1 entre le Mexique et la Colombie. Ce dernier match, disputé à Moncton, a été marqué par un petit évènement: le premier but validé après utilisation de la technologie sur ligne de but (GLT). Il est l??uvre de la Mexicaine Veronica Perez. Mais les Colombiennes ont ensuite égalisé grâce à une frappe magnifique de Daniela Montoya. Ce match nul est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, qui quelques heures plus tôt s'était imposée dans le même stade de Moncton face à l'Angleterre (1-0). Les Françaises, qui ont de grandes ambitions dans ce Mondial, ont gagné grâce à un très joli but de leur attaquante Eugénie Le Sommer à la demi-heure de jeu. Pour le reste, le match a été assez fermé et compliqué par des conditions climatiques pénibles, avec de la pluie et du vent. Mais avec trois points après leur rencontre théoriquement la plus compliquée, les Bleues sont très bien parties pour la qualification et ont même pris une option sur la première place du groupe. Il y avait aussi mardi des matches dans le groupe E. A Montréal, l'Espagne, qui fait partie des possibles outsiders du tournoi, a été tenue en échec par le Costa Rica (1-1). A 23h00 GMT, le Brésil affrontera la Corée du Sud.

