Paris (AFP). Valls à la finale Barça-Juve invité par Platini pour parler de l'Euro 2016

Manuel Valls était à Berlin samedi à l'invitation de Michel Platini, le président de l'UEFA, pour assister à la finale entre Barcelone et la Juventus Turin "et pour parler de l'Euro 2016 de football", a affirmé un porte-parole de l'UEFA à l'AFP mardi. Lors de leurs discussions, le président de l'UEFA et le Premier ministre français ont été rejoints par Jacques Lambert, le président du comité d'organisation de l'Euro-2016, a précisé le porte-parole de l'UEFA. Le représentant de l'Union européenne de football n'a pas précisé le contenu des discussions entre les trois hommes. La présence de Manuel Valls à cette finale de Ligue des champions fait polémique car le Premier ministre a fait son déplacement à bord d'un Falcon de la République, en plein congrès PS à Poitiers, et accompagné de deux de ses fils. Le président François Hollande avait lui aussi justifié lundi la présence de son Premier ministre à Berlin par "une réunion avec l'UEFA".

