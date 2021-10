[Buzz] GTA V dans la vraie vie avec vol de voiture, cascades...

Grand Theft Auto V, GTA pour les intimes est l'un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps (+ de 45 millions d'unités) et a inspiré l'agence "Corridor Digital" spécialisée dans les effets spéciaux, elle a voulu faire passer le spectateur du virtuel au réel en recréant des scènes du jeu avec de véritables personnages et éléments de décor.

Le rendu est vraiment immersif, nous avons l'impression d'avoir la manette en main. Pour arriver à un tel résultat ils ont simplement utilisé une GoPro attachée à une perche, le caméraman se déplacant soit à pied ou en skateboard.