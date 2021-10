Liquidation judiciaire pour La Fabrique Opéra

A l'origine du spectacle participatif Orphée aux enfers présenté à trois reprises aux Zénith de Caen en avril dernier, l'association La Fabrique Opéra devrait être liquidée par le tribunal de Caen mercredi 10 juin. A l'audience du 5 juin dernier devant le tribunal de grande instance, il apparaissait que toutes les issues possibles en vue d'un redressement étaient épuisées. Les instigateurs du projet proposent à ceux qui l'ont apprécié, de diriger leur aide directement vers le Choeur et Orchestre Universitaire Régional, qui est une association apte à recevoir des dons.

"Malgré l'échec économique du projet caennais, nous n'oublions pas la remarquable réussite artistique et pédagogique de la production d'Orphée aux enfers qui est l'oeuvre de tous les partenaires. Elle démontre que le concept de la Fabrique Opéra est au service d'une réelle démocratisation de l'art lyrique et doit être soutenue, poursuivre sa route et se déployer partout sur le territoire", indique Dominique Maugeais, secrétaire de l'association.