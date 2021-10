Travail dissimulé sur le chantier de l'EPR : délibéré ce mardi

C'est un délibéré très attendu qui sera rendu mardi 9 juin à 13h30, au tribunal de grande instance de Cherbourg. Les juges doivent se prononcer dans l'affaire du travail au noir sur le chantier de l'EPR de Flamanville.

La justice reproche à deux sociétés d'intérim étrangères, Elco et Atlanco, d'avoir employé entre 460 et 500 ouvriers polonais et roumains sans les déclarer, entre 2008 et 2012. Welbond Armatures mais aussi le géant du BTP Bouygues et sa filiale Quille sont également poursuivis, pour avoir eu recours à ces deux sociétés.

Entreprise fantôme

Lors du procès, très médiatisé, en mars dernier, le parquet avait requis 150.000 euros d'amende à l'encontre de Bouygues TP.

Pour Atlanco, entreprise "fantôme" dont les dirigeants n'ont jamais répondu aux sollicitations de la justice et n'étaient pas présents à l'audience, il demande la peine maximale de 225.000 euros. A l'encontre d'Elco, Quille et Welbond, le procureur a requis 80.000 euros d'amende.

La CGT est partie civile dans cette affaire.