Paris (AFP). Sécu: le déficit devrait s'établir à 13 mds d'euros en 2015, mieux que prévu dans le budget (Commission)

Le déficit de la Sécurité sociale devrait se réduire en 2015, à 13 milliards d'euros, un chiffre en amélioration de 400 millions par rapport au budget, selon le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), présenté lundi. Dans le détail, le déficit du régime général (maladie, vieillesse, familles, accidents du travail) se maintiendrait sous la barre des 10 milliards, à 9,5 milliards d'euros. Le déficit global atteindrait 13 milliards avec le Fonds de solidarité vieillesse. Mais l'assurance maladie reste sur une tendance "inquiétante", avec 7,2 milliards d'euros de déficit, davantage que ce que prévoyait le budget 2015, selon le rapport consulté par l'AFP. Dans son rapport, qui doit être présenté lundi après-midi à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et au secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert, la Commission souligne que "l?amélioration du solde du régime général résulte d?évolutions contrastées selon les branches". Ainsi, "la branche maladie verrait sa situation se dégrader de 0,6 milliard d'euros, du fait d?une progression de ses dépenses plus rapide (+3,2%) que celle de ses recettes (+3,0%)". "A l?inverse, la branche retraite du régime général verrait son déficit se réduire de 400 millions pour atteindre 0,8 milliard d'euros, son niveau le plus bas depuis 2004", souligne le rapport. "Fortement impactée" par la mise en oeuvre du pacte de responsabilité, la branche famille verrait son déficit se creuser à 2 milliards d'euros, soit 300 millions d'euros de moins que l'objectif contenu dans le budget. Les charges de la branche ralentiraient en raison d'une diminution des dépenses de prestations. Deux raisons à cela, la faible inflation et les mesures d'économies prises en 2014 et 2015. La branche AT-MP (accident du travail) resterait elle excédentaire à 500 millions d'euros, malgré une légère réduction. Le déficit du Fonds solidarité vieillesse (FSV), se creuserait à -3,6 milliards, enregistrant une dégradation de 700 millions d'euros par rapport aux prévisions du gouvernement.

