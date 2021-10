Bordeaux (AFP). Top 14: Clermont bat Toulouse et s'offre une deuxième chance en finale

Clermont a battu Toulouse (18-14) samedi à Bordeaux en demi-finale du Top 14, pour s'offrir une deuxième chance de titre après sa désillusion européenne. Les "Jaunards" feront samedi leurs retrouvailles avec le Stade de France et une finale de championnat de France qui les fuit depuis 2010, année de leur seul Brennus. Et ils y retrouveront le Stade Français, leur tombeur en finale de 2007, vainqueur de Toulon vendredi soir. La défaite à Twickenham en finale de Coupe d'Europe contre Toulon (18-24), qui trottait encore dans toutes les têtes clermontoises, aura donné à l'ASM le supplément d'âme nécessaire pour décrocher son billet pour Saint-Denis. Mais pour rêver d'un deuxième titre, les hommes de Franck Azéma, qui ont achevé la saison régulière à la deuxième place, devront réussir à se défaire de leur image de "Poulidor" du rugby français, eux qui ont perdu dix finales de Championnat de France. - Parra, auteur d'un 100% au pied - Guy Novès et ses dix titres nationaux en tant qu'entraîneur du Stade Toulousain n'auront finalement pas assez pesé dans la balance. Le manager rouge et noir, qui prendra la tête du XV de France après la Coupe du Monde, n'offrira donc pas un vingtième titre à son club. Mais la présence du Stade Toulousain dans le dernier carré pour la 21e fois en 22 ans d'ère Novès est en soit une performance, vu son début de saison chaotique et les tensions qui ont divisé ses dirigeants. Clermont aura donc été plus fort dans cette rencontre serrée jusqu'au bout où Toulouse aurait très bien pu tirer profit de son expérience des phases finales. Plus frais que les Toulousains, qui ont arraché dans la douleur leur qualification en demi-finale en battant Oyonnax samedi dernier (20-19), les Clermontois ont dominé de la tête et des épaules l'entame de la rencontre, mais sans jamais se détacher. Capitalisant sur les fautes des rouge et noir, à la peine en mêlée fermée, les hommes d'Azéma ont pris le score grâce au pied de Parra (5, 18, 31), auteur d'un 100%. Mais leurs maladresses ont laissé revenir les Toulousains, stratèges et adeptes d'un jeu resserré, à la faveur de deux pénalités de McAlister (11, 36) puis d'un essai en coin de Maxime Médard au retour du vestiaire (46). Sur ce seul essai du match, qui a donné pour la première fois l'avantage aux Toulousains (11-9), l'arrière était à la conclusion d'un mouvement initié de l'autre côté du terrain après une pénaltouche et une percée de Tekori. Face à des Toulousains intraitables en défense, les Clermontois ont continué à multiplier les temps forts pour récolter deux nouvelles pénalités de Parra (51), puis de James (72), qui redonnait l'avantage à Clermont avant de sceller sa victoire par un ultime drop (76).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire